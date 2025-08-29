大館市で自宅敷地内にある養蜂箱が壊されているのを、この家の男性が発見しました。クマによる被害とみられています。大館警察署の調べによりますと、28日の朝、60代の男性が大館市雪沢字茂内屋布の自宅敷地内にある養蜂箱を確認したところ、箱が壊され、ハチミツが食べられているのを見つけました。養蜂箱にはクマのものと思われる毛がついていました。27日午後10時ごろから28日午前6時ごろまでの間に被害にあったとみられていま