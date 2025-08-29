元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が29日までに自身のインスタグラムを更新。妻でお笑いトリオ「森三中」大島美幸（45）と西武園ゆうえんちを訪れた際の夫婦ショットを披露した。「昨日は、西武園ゆうえんちに息子笑福と、妻と、笑福の友達家族と行ってきました！！」と書き出すと、園内での自身と大島の夫婦ショットをアップ。「目的は『ゴジラザライド』です。ざz前回は笑福とでしたが。今回、妻も初参戦。ゴジラザ