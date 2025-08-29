BE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が29日、自身のインスタグラムを更新し、女優趣里（34）と結婚していたことを発表した。趣里が第1子を妊娠していることも公表した。2人は連名でコメントを発表。「皆様いつも応援していただきありがとうございます。この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と報告。「2人の間に新しい命も授かることができました。何よりも無事に第1子が誕生してから、皆様にお伝え