女優の趣里が、７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝と結婚したことを２９日、自身のＳＮＳで発表し、第１子妊娠も報告した。朝ドラヒロイン経験者の結婚は今年に入っては３人目となった。趣里は、２２年にオーディション最年長の３２歳で、２３年後期ＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」主演をつかみ、歌手・笠置シヅ子さんをモデルとしたヒロインを熱演した。朝ドラ主演女優と、著名