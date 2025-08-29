37歳で想定外の妊娠をしたフリーライターの私。長年、生理不順で3〜4か月生理が来ないのは珍しくなかったこと、婦人科で不妊治療をしないと妊娠は難しいと言われていたこと、ADHD（注意欠如・多動性障害）の特性でセルフネグレクト癖があり自分の体の管理がおざなりになること、さらに算数障害（発達障害の一種で数字、計算に困難を抱える学習障害）で生理周期を把握していなかったことなどさまざまな要因が重なって、気付いた