バドミントン混合ダブルスで２大会連続メダルの五十嵐（旧姓東野）有紗（２９）が２８日、自身のインスタグラムを更新し、結婚１周年を報告。夫の優氏と新婚旅行で行った沖縄でのウエディングフォトを公開した。赤いワンピースドレス姿や純白ドレス姿で夫と顔を寄せ合う姿、海に入る姿を投稿。「この日はかんかん照りのお天気で２人とも代謝が良すぎて汗だくで撮影しました。笑海の中に入った撮影も出来て、最後は２人でびち