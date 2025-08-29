アートとランジェリーが融合した、PEACH JOHNの人気シリーズ「巨匠のブラ」。名画を身にまとうような贅沢なデザインは、発売のたびに話題を呼んできました。2025年8月、新作にはゴッホの《星月夜》と国宝『鳥獣人物戯画』をモチーフにしたブラが登場。さらに復活を望む声が多かった《風神雷神図屏風》のデザインがゴールドで再登場し、シリーズ初のノンワイヤーブラやシアートッ