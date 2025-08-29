俳優の趣里さんが自身のインスタグラムで、三山凌輝さん（BE:FIRST）との結婚を発表しました。【写真を見る】【 趣里 】結婚を発表お相手は三山凌輝さん「2人の間に新しい命も授かることができました」インスタグラムで、趣里さんは、三山凌輝さんとの直筆の署名入りで「いつも応援していただきありがとうございます。 この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。」と、報告。続けて「2人の間に新し