ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は28日、小幅に値上がりし、史上最高値を更新しました。28日のニューヨーク株式市場では、前日に半導体大手のエヌビディアが好調な業績を発表したことを受けてAI関連の株式が買われたほか、アメリカの今年4月から6月期のGDP＝国内総生産の改定値が、速報値から上方修正されたことなどを受けて、買い注文が優勢となりました。ダウ平均株価は前の日に比べ、71ドル67セント高い、4万5636ドル90セン