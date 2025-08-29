フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『トップアイドル〜生き残りを賭けたオーディション』を、29日から独占配信。アイドルグループ・僕が見たかった青空の吉本此那が、ドラマ初出演にして主演を務めている。『トップアイドル〜生き残りを賭けたオーディション』(C)フジテレビアイドルを夢見る赤井みるく(吉本)は、親友の蒼田あおい(平田侑希)とオーディションに参加。だが会場には突然“死体”が。デビューで