上関町で進められていた使用済み核燃料の中間貯蔵施設の立地可能性調査について、中国電力は29日午前11時に上関町役場で調査結果を伝えると発表しました。おととし8月、中国電力は使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設に向けた立地可能性調査を上関町に提案、町は調査を受け入れました。調査対象は、上関町長島の中国電力社有地で中国電力は町が調査を受け入れたその日から文献調査を、また去年4月には本格的な現地調査となるボ