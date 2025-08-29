8月28日夜、静岡県函南町の国道交差点で、乗用車とオートバイが衝突する事故があり、オートバイに乗っていた男性が重体です。 28日午後6時35分頃、函南町間宮の国道136号の交差点で、同町に住む僧侶の男性（39）が運転する乗用車と、近くに住む防水工の男性（35）が運転するオートバイが衝突しました。 この事故でオートバイを運転していた男性が頭を強く打ち重体です。乗用車を運転していた男性にけが