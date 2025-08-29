弥次さんと喜多さんがお伊勢参りの旅に出て、行く先々でドタバタ喜劇を繰り広げ……『東海道中膝栗毛』と言うタイトルくらいはご存知の方が多いのではないでしょうか。しかし、もうちょっと詳しく知りたい方も、少なくないと思います。そこで今回は『東海道中膝栗毛』の内容について見て行きましょう。※関連記事：実はボーイズラブ！？江戸時代のベストセラー「東海道中膝栗毛」の弥次さん喜多さんの真実色恋沙汰に金銭トラブル…