小泉農水相は、福島県でコメの生産現場などを訪れ、暑さに強い品種への切り替えなど新たな農法を支援していく考えを示した。小泉農水相は、「リンゴや果実、そしてお米も含めて『高温耐性品種』に切り替えを進めていくような後押しも、実は今、農水省として新たな予算も組んで取り組んでいるところです」と話した。 また福島県を訪れた小泉農水相は、乾いた田んぼに種をまく「節水型乾田直播」に取り組むコメ農家らと意見を交