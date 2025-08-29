◆米女子プロゴルフツアーＦＭ選手権第１日（２８日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５３３ヤード、パー７２）双子の岩井姉妹、明愛（あきえ）と千怜（ちさと、ともにホンダ）が予選ラウンドを同組で回り、ともに２アンダー７０で、３１位で初日を終えた。古江彩佳（富士通）と並び日本勢最高位。優勝した海外メジャーＡＩＧ全英女子オープン以来４週ぶりの実戦となった山下美夢有（花王）は７１で回り、西郷真央