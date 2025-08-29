Image:Stella de mode こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。朝から夜まで、そしてまた次の朝へ──。そんな時間の流れを、目で見て感じられる。それが、スウェーデン発の腕時計「Akerfalk」です。文字盤は24時間表示。だからこそ、1日の時間を途切れることなく、“ひと続き”として視覚化します。秒針に急かされることもなく、午前と午後を分ける