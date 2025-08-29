東京・丸の内を行き交う人たち＝7月厚生労働省が29日発表した7月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から横ばいの1.22倍だった。総務省が同日発表した7月の完全失業率（同）は、前月より0.2ポイント低い2.3％で5カ月ぶりに改善した。総務省の担当者は「完全失業率が新型コロナウイルス禍前とほぼ同水準となった」と説明。完全失業者数（同）は前月比8万人減の164万人で、2カ月ぶりの減少。「自己都合での離職が減っている」