失業率改善で賃金上昇加速との見方日銀利上げ前倒し観測で円買い、ドル円146.80円台 きょう発表された東京都の8月消費者物価指数は前回から伸び鈍化も市場予想と一致した。7月雇用統計は失業率が2.3%と予想外に改善した。失業率低下が賃金上昇の加速を示唆しているとの見方から、日銀の利上げ前倒し観測がやや高まっている。東京CPIと失業率を受け円買い、ドル円は146.80円台まで軟化している。 きのうの中川日銀総裁発言は