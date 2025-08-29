ニューシャトルで夜行列車が9月運行大宮駅と内宿駅を結ぶ新交通システム「ニューシャトル」を運営する埼玉新都市交通は、2025年9月27日（土）から28日（日）にかけて夜行列車「ミッドナイトいな号」を特別ルートで運転します。【画像】これが「ニューシャトルの夜行列車」運行ルートですこの列車は、夜行ツアーの参加者が乗車できる団体臨時列車となり、今年度に引退する1050系53編成で運行予定です。昨今は全国的に夜行列車