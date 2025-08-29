◇欧州リーグ予選プレーオフ第2戦ゲンク(ベルギー) 1―2(2戦合計6―3) レフ・ポズナニ(ポーランド)（2025年8月28日ベルギー・ゲンク）ゲンク（ベルギー）の日本代表MF伊東純也がホームで行われたレフ・ポズナニ（ポーランド）とのプレーオフ第2戦で復帰初ゴールを決めた。前半31分にペナルティーエリア内右でパスを受け、ターンの際に相手選手に触られたものの、こぼれたところを右足で素早く押し込む先制点を決めた。