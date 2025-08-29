「大将」と呼ぶ理由「昨年会った時に『腰が……』という話はしていましたし、プレーを見ていても体が相当しんどそうだなと見ていました。ただそれでも今年引退を決意するとは思っていませんでした……」中日ドラゴンズの中田翔（36）が今季限りでの引退を決意したことに率直な気持ちを漏らしたのは、中田の相棒とまで言われた北海道日本ハムファイタ―ズの元選手で選手取材やリポーター、テレビ出演などで活躍する杉谷拳士さん（34