２９日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５４円安の４万２７７４円と小幅安で始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは７１ドル高と上昇し最高値を更新。米経済指標が堅調だったことなどが好感された。東京市場では、日経平均株価は前日まで続伸していたこともあり、値頃感からの売りが先行し小幅安でスタートした。為替は１ドル＝１４６円８０銭前後と前日夕方に比べやや円高で推移している。 出所：MI