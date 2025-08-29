ＴＯＮＥがカイ気配スタート。同社は２８日の取引終了後、開業１００周年を記念した株主への記念品贈呈と、株主優待制度の対象者拡大を発表。これを好感した買いが集まった。今年１１月末時点で１００株以上を保有する株主を対象に、ＱＵＯカード３０００円分を記念品として贈呈する予定。また今年度に限り、５月３１日時点で１００株以上を保有する株主に加え、１１月３０日時点で１００株以上を保有する株主も優待