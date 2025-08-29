静岡県警などによると、29日未明、浜松市中央区で「建物が燃えている」と119番があった。木造平屋建ての住宅が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住人の60代夫婦と連絡が取れておらず、身元の確認を進めている。