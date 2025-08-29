29日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比70ポイント安の2万7715ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7707.37ポイントに対しては7.63ポイント高。 株探ニュース