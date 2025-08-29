都立高校の教師の女が、マッチングアプリで知り合った男性から700万円をだまし取った疑いで逮捕された。都立高校の教師・大平なる美容疑者（30）は2025年2月ごろ、50代の男性に仕事上のトラブルで裁判の和解金が必要だとウソをつき、「解決金700万円」などと記載がある偽造された和解調書を見せて信じ込ませ、現金700万円をだまし取った疑いが持たれている。警視庁によると、大平容疑者は約3年前にマッチングアプリで男性と知り合