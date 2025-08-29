東京都心のビル群総務省が29日発表した8月の東京都区部の消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合指数が110.6となり、前年同月比2.5％上昇した。高止まりが続くコメなど食品の値上がりが指数を押し上げた。エネルギー価格が下落し、伸び率は7月の2.9％から鈍化し、3カ月連続で縮小した。コメ類の上昇率は67.9％だった。7月の81.8％から縮小したが、需給逼迫に加え、人件費や資材費、輸