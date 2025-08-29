28日に今季のUEFAチャンピオンズリーグ組み合わせ抽選会が行われ、リーグフェーズ（各チームが8試合を行って決勝トーナメント進出チームを決める）の対戦カードが決定した。ポット1に入った8チームから見たリーグフェーズの対戦カードは以下の通りとなった。PSG：バイエルン・ミュンヘン（ホーム）バルセロナ（アウェイ）アタランタ（ホーム）レヴァークーゼン（アウェイ）トッテナム（ホーム）スポルティングCP（アウェイ）ニュー