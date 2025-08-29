2025年8月29日午前5時半過ぎ、北海道帯広市で「車が単独で事故を起こしている」と警察に通報がありました。この事故で男性1人が意識不明の状態で病院に運ばれました。事故があったのは北海道帯広市西22条南4丁目の市道です。8月29日午前5時40分ごろ、目撃者から「車が単独で事故を起こしている」と警察に通報がありました。警察によりますと、軽乗用車1台が街路樹に衝突して停止していて、運転手の男性が意識のない状態で搬送され