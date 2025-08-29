人気アニメシリーズ初の実写映画化『ヒックとドラゴン』より、岸本斉史描き下ろしによる『ヒックとドラゴン』✕『NARUTO-ナルト-』コラボビジュアルが公開された。 映画に登場するヒックとトゥース、『NARUTO-ナルト-』ナルトとガマ吉が奇跡のクロスオーバー。“友情と成長”を描く両作品の主人公たちが、次元を超えてグータッチを果たした。 岸本斉史から以下のコメントが届いている。 「