大阪府大阪市の中心地からほど近く、かつて造船業で栄えた、大阪メトロ四つ橋線北加賀屋駅周辺（大阪市住之江区）は、産業の撤退によりまちの活気が失われるなか、アートの力によるまちづくりで大きな成果をあげてきました。手がけるのはこの地で長く不動産業を営む千島土地株式会社。まちづくりの構想からおよそ20年を迎え着実にまちが変わっていくなか、同社のさらなる仕掛けを取材しました。アートのまちが基盤となり、次なる仕