インドやパキスタンでは記録的な雨が降り続き、各地で大きな被害が出ている。インド直轄地のジャム・カシミールで大規模な地滑りインド北部では、大雨の被害で濁流の中に建物が崩れ落ちていた。住民は、「午前3時ごろから浸水し始め、少なくとも4軒の住宅が流されました」と語った。現地メディアによると、インドが直轄地とする北部ジャム・カシミールで26日、大規模な地滑りなどが発生し、少なくとも41人が死亡したという。けがを