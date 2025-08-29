merry jennyから、サンリオの「月刊 いちご新聞」との特別コラボアイテムが登場♡ 予約販売が開始され、いちご新聞の歴代表紙デザインを落とし込んだスウェットとトートバッグを展開。スウェットは9,350円（税込）、トートバッグは8,250円（税込）で、フリルやキャラクターモチーフなど細部までこだわったデザインが魅力。毎日のおしゃれに特別感をプラスできます♪ 歴代表紙をフリル額縁に♡