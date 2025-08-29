福岡管区気象台は29日午前7時33分、福岡県に雷注意報を発表した。同県では、同日昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に注意を呼びかけた。【29日午前4時38分発表の福岡管区気象台防災コメント】＜防災事項＞29日は、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。30日も、暖かく湿った空気や強い日射の影響により、昼過ぎから夜のは