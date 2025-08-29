総務省が２９日発表した８月の東京都区部の消費者物価指数（２０２０年＝１００、中旬速報値）は、値動きの大きい生鮮食品を除く総合が１１０・６で、前年同月より２・５％上昇した。上昇率は前月比で０・４ポイント縮小した。コメ類の上昇率は６７・９％で、前月（８１・８％上昇）から１０ポイント超縮小したことなどが影響した。生鮮食品を除く食料は７・４％上昇し、４８か月連続でプラスとなった。コメ類の上昇率は昨年１