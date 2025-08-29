北海道倶知安署は2025年8月29日、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した酒酔い運転の疑いで、自称フランス国籍の男(37)を逮捕しました。男は片言の日本語しか話せない状態だということです。男は8月28日午後11時10分ごろ、倶知安町北3条東3丁目の道路で、酒気を帯びて正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した疑いがもたれています。警察によりますと、目撃者から「(男