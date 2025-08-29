初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は２８日、東京・市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷で９・１１後楽園ホール大会の記者会見を開催した。会見には、同団体初参戦で船木誠勝のレジェンド王座に挑戦する黒潮ＴＯＫＹＯジャパンが出席。船木とは、２０１４年から所属したＷＲＥＳＴＬＥ―１時代に指導を受けた師匠。会見では欠席した船木がビデオで「彼には自分を倒しにきて欲しい。