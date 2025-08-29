8月29日未明、静岡市葵区で交際相手の21歳の女性の顔を殴りけがをさせた疑いで、42歳の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、静岡市葵区竜南に住む会社役員の男（42）です。警察によりますと、男は29日午前2時頃、同棲している交際相手の無職の女性（21）の顔を手で殴り、軽いけがをさせた疑いが持たれています。 女性から110番通報があり、警察は男を現行犯逮捕しました。警察によりますと、男は容疑