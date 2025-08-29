ロシアのミサイル、ドローン攻撃を受けた建物で救助活動が行われている＝２８日、ウクライナ首都キーウ/Valentyn Ogirenko/Reuters（ＣＮＮ）ロシアが２８日に行ったウクライナ首都キーウへの夜間空爆をめぐり、ホワイトハウスのレビット報道官は同日、トランプ大統領は「快く思ってはいない」ものの、「驚いてもいない」と述べた。当局者によると、この攻撃は開戦以降２番目に大きな空爆となり、少なくとも１９人が死亡した。うち