バンダイスピリッツは、「30MF リーベルホーリーナイト(セレモニアル)」(4,620円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「30MF リーベルホーリーナイト(セレモニアル)」(4,620円)『30 MINUTES FANTASY』より、マクシミリアの聖騎士「リーベルナイト」の上位ジョブにあたる「リーベルホーリーナイト」が、クラスアップ可能