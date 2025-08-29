厚生労働省は、7月の有効求人倍率について、前の月と同じ1.22倍だったと発表しました。【映像】7月の有効求人倍率 前月と同じ1.22倍厚生労働省によりますと、仕事を求める人1人あたりに何件の求人があるかを示す有効求人倍率について、7月は1.22倍となり、前の月と同じでした。求人数を産業別にみると、前の年の同じ月と比べて教育・学習支援業は9.8％増えた一方、宿泊・飲食サービス業では9.7％減りました。厚労省は、「