5月に埼玉県の白岡市役所で起きた火災で、出火原因はコンセントに差したプラグの接触不良であったと市が明らかにしました。【映像】白岡市役所火災の映像5月に白岡市役所の1階部分約800平方mが焼ける火事があり、現在も建物の一部が使えなくなっています。市は28日に会見し、1階の床のコンセントに差したプラグの接触不良により発熱したことが出火原因だと明らかにしました。市によりますと、プラグの近くにあった段ボール