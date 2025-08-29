連続テレビ小説『おむすび』ではヒロインの母親役、そしてドラマ『魔物』では殺人事件の容疑者に惹かれる役を演じて話題を集めた麻生久美子さん。最新出演作となる映画『海辺へ行く道』では、主人公の少年の親戚・寿美子を演じている。【写真】麻生久美子さんが大ファンと語る菅原小春さん演じる奏介の叔母・メグと、剛力彩芽さん演じる理沙子ヒロインを務めた『ウルトラミラクルラブストーリー』『俳優 亀岡拓次』に続いて横浜聡