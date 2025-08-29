「仕事上のトラブルで和解金が必要」とうそを言って、マッチングアプリで知り合った男性から700万円をだまし取ったなどとして、都立高校の教師の女が逮捕されました。【映像】連行される容疑者都立高校の教師・大平なる美容疑者（30）は2月以降、50代の男性に「仕事上のトラブルで和解金が必要」とうそを言って700万円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人はマッチングアプリを通じて知り合い