東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値171.67高値171.79安値171.12 172.60ハイブレイク 172.20抵抗2 171.93抵抗1 171.53ピボット 171.26支持1 170.86支持2 170.59ローブレイク ポンド円 終値198.56高値199.14安値198.40 199.74ハイブレイク 199.44抵抗2 199.00抵抗1 198.70ピボット 198.26支持1 197.96支持2 197.52ローブレイク