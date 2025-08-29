南沙良と出口夏希がダブル主演する映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』の公開日が2026年1月16日と決まった。また追加キャストとして、吉田美月喜、羽村仁成、金子大地の出演が発表された。【動画】南沙良×出口夏希『万事快調＜オール・グリーンズ＞』超ティザー映像本作は、発表当時21歳の大学生だった波木銅による青春小説で、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した同名作品を映画化。第30回釜山国際映画祭（9月17〜26日