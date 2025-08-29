・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝６４．６０ドル（＋０．４５ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３４７４．３ドル（＋２５．７ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝３９１９．０セント（＋４７．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１０．２５セント（＋８．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝３８５．５０セント（＋３