２８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７１．６７ドル高の４万５６３６．９０ドルと３日続伸し、最高値を更新した。前日に決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞は売られながらも下げ渋り、投資家に一定の安心感をもたらした。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が続き、株式相場を支援した。 アメリカン・エキスプレス＜AXP＞やセールスフォース＜CRM＞が買われたほか、ＨＰ＜HPQ＞が堅調推移