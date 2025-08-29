テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２９日、ドジャース・大谷翔平が２７日（日本時間２８日）、２度目の右肘手術後初となる投手としての白星をつかんだことを報じた。本拠のレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、５回２安打１失点、球団新１試合１９奪三振にも貢献する今季最多９Ｋの快投を披露。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）ジャイアンツ戦以来７４９日ぶり。チームは４連