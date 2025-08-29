ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２９日、同局がアーティスト／プロデューサーとして活躍するＳＫＹ―ＨＩ率いるＢＭＳＧと共に実施している、ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬに次ぐ３組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト「ＴＨＥＬＡＳＴＰＩＥＣＥ」を放送した。毎週金曜日に放送してきたオーディションの最新情報。この日は残り１４人で行われた第６次審査の模